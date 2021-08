Cuối tuần rồi nghỉ ngơi thư giãn nên nghĩ xem đánh con gì thì thật sự rất lý tưởng? Vậy thứ 7 nên đánh con gì để nổ số lớn. Sau đây nhà cái Kubet sẽ chia sẻ cho anh em về những con số sẽ giúp bạn lên đời ngày thứ 7. Cùng theo dõi qua bài viết thứ 7 đánh con gì sau đây của chúng tôi.

Thứ 7 đánh con gì

Thứ 7 là ngày nghỉ đầu tiên trong tuần vậy ngày nghỉ nên làm gì để ăn cược được của nhà cái. Thứ 7 là ngày nhiều năng lượng nên và đủ tỉnh táo để đưa ra một con số đẹp nhất. Vậy nhà cái Kubet sẽ đưa ra cho anh em những gợi ý mang ra những con số có xác suất trúng cao.

– Với ngày thứ 7 đầu tiên trong tháng nên đánh con 68 – 32

– Với những ngày thứ 7 trong tháng thì hãy đánh con 39 – 98

– Còn đối với ngày thứ 7 cuối tháng nên đánh con 59 – 18

Các yếu tố ảnh hưởng tới quyết định thứ 7 đánh con gì

Sau đây, nhà cái Kubet sẽ điểm qua những yếu tố quyết định tới việc tạo thành những con đẹp khi ra số.

Căn cứ vào chuyện tình cảm

Nghe có vẻ lạ nhưng chuyện tình cảm có thể giúp bạn hướng tới những con số đẹp để canh thưởng quay số.

– Được người yêu rủ đi xem phim đánh con 87

– Hai người đang giận nhau đánh con số 15

– Được người yêu nấu ăn cho đánh số 15

– Người yêu muốn chia tay đánh con 00

– Người yêu muốn cưới đánh con 99

– Ra mắt nhà người yêu đánh con 88

– Được yêu rủ đi chơi đánh con 89

Mơ trúng số đánh con gì

Rất nhiều anh em luôn mơ rằng mình sẽ trúng số, không những thế còn trúng lớn. Vậy đây có phải điều tiên tri về tương lai bạn sẽ trúng hay không?

– Mơ thấy mình được nổ trúng giải đặc biệt đánh con 69 – 52

– Trúng số giải nhất đánh con 68 – 51

– Mơ mình trúng giải nhì nên đánh con 67 – 50

– Thấy mình trúng giải ba thì nên đánh 66 – 49

– Nếu thấy mình trúng giải tư thì nên đánh 59 – 48

– Nếu mơ mình trúng được giải năm đánh con 58 – 47

– Còn nếu bạn trúng được giải sáu đánh con 57 – 46

– Thấy mình được nổ số giải tám đánh con 56 – 45

– Mơ thấy mình trúng được giải tám đánh con 55 – 44

– Còn mơ thấy được giải khuyến khích thì nên đánh 54 – 43

Mơ trúng số thứ 7 đánh gì

Có chuyện vui

Những chuyện vui sẽ mang lại cho anh em sự may mắn, do đó tận dụng sự may mắn này để có thể thắng cược với nhà cái.

– Được tăng lương thì đánh 59 – 62

– Được khen ngợi đánh con 89

– Được bạn bè rủ đi chơi đánh con số 65

– Nếu được ba mẹ cho tiền đánh con 52

– Được chủ nhà giảm tiền thuê đánh con 08

– Mình có tin mừng thì đánh con 63

Một số trường hợp khác

Ngoài những yếu tố trên thì còn nhiều yếu tố khác nếu anh em gặp phải thì hãy tìm hiểu thông tin dưới đây:

– Đột nhiên dậy sớm hơn bình thường đánh con 12, 13

– Ngã cầu thang thì đánh con 123

– Còn khi bị té xe nên đánh ngay con 05

– Thấy trời đang nắng xong mưa thì đánh số 63

– Thời tiết thứ 7 mát mẻ, trong lành đánh con 09

– Được người quen báo tin dữ đánh con 47

– Có người báo gia đình có tin vui đánh con 99

Soi cầu xổ số 3 miền ngày thứ 7

Soi cầu XSMB

Miền bắc quay thưởng tại Hà nội và kết quả này chung cho toàn bộ các tỉnh nằm trong khu vực. Do đó, nó có tới tận 27 giải lô nên tỷ lệ trúng sẽ rất cao. Anh em có thể chọn ra những cửa cược giúp ăn cược của nhà cái Kubet vào ngày thứ 7 này như:

– Đặt cược vào cửa bạch thủ lô đánh con 86 – 68

– Cược cửa lô kép đánh 11 – 99

– Còn anh em ôm lô vip có số 51, 03, 09

– Nếu như đặt vào cửa lô xiên 3 đánh con 54 – 95 và 31 – 19

– Nếu như đánh cược vào cửa 3D đánh con 010 – 231

Soi cầu XSMT

Đối với XSMT chỉ có 18 giải nên tỷ lệ thắng cũng thấp hơn 1 chút và có 2 đài quay thưởng nên soi cầu có sự phân tán hơn.

– Cược vào cặp bạch thủ lô may mắn số 58 – 86

– Còn nếu muốn nổ số lớn ở cửa 3 càng thì đánh 363

– Nhiều anh em muốn đánh lô rơi thì nên chọn con 56

– Hay muốn thử cược sự may mắn vào cửa lô xiên 2 thì đánh con 45 – 98 và 63 – 13

– Muốn cược cửa lô thì ôm con 14 – 63 – 74

– Hãy nhớ cửa lô kép cũng rất dễ nổ số 66 – 77

Thứ 7 soi cầu XSMT

Soi cầu XSMN

Cũng có 18 giải lô như XSMT, nhưng XSMN lại có nhiều đài mở thưởng nhất trong 3 miền. Việc lựa chọn cửa cược cần phù hợp với xổ số của từng tỉnh mới đem lại may mắn cho anh em.

– Cược vào của lô nên chọn con 85 – 96 – 74

– Muốn của bạch thủ nổ lô nên đánh con 54 – 97

– Còn muốn chơi lô kép có cặp số bạch kim 88 – 99

– Hay cửa lô xiên 2 kéo lộc đánh con 45 – 96

– Hay cửa lô xiên 3 kéo tài đánh con 56 – 52

Kết luận

Qua bài viết về thứ 7 đánh con gì mong rằng anh em đã có được con số để đưa ra lựa chọn cho mình hợp với từng điều kiện. đến với nhà cái Kubet để tham gia đặt cược ngay hôm nay.