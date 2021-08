Ngày tết được biết tới là ngày vô cùng may mắn và lộc lá nhất trong năm, do đó anh em luôn tận dụng những ngày này để nổ lô. Vậy những con số nào sẽ hợp thời vận của ngày tết mà anh em không thể bỏ qua. Hãy cùng đến với bài viết dưới đây để biết tết đánh con gì cho hợp lý nhé

Ý nghĩa các con số trong ngày tết

Đối với người Việt Nam thì tết là ngày lễ lớn của cả dân tộc, là ngày mà đất trời dung hòa làm một, vạn vật thay da đổi thịt may mắn, tài lộc. Do đó những anh em mê cá cược hay tận dụng những ngày này để ra được những con số may mắn tại các nhà cái cá cược. Đối với nhà cái Kubet, những ngày này số lượng hội viên tham gia cá cược rất đông đảo vì đây là những ngày tài lộc, tiền vào như nước, vận may được nhân đôi.

Những con số tại sao lại may mắn trong ngày tết

Bởi vậy, những ngày tết thì ở các nhà cái cá cược cũng nổ lô liên tiếp khiến rất nhiều anh em phất lên nhờ những may mắn trời ban này. Tuy nhiên, không phải tự dưng chọn bừa một con số là anh em có thể thắng cược. Nó là sự phân tích và nghiên cứu từ các chuyên gia dự đoán các con số hay thường nổ vào các ngày đặc biệt như vậy

Nếu mơ về ngày tết

Đối với nhiều anh em rất hay về đến ngày tết thì nên chọn bộ số may mắn nào để đón tết đây.

– Nằm mơ đi chúc tết ông bà là điềm báo có sự thay đổi lớn trong gia đình của bạn, bạn và gia đình sẽ có một năm mới an khang và thịnh vượng, con số hợp vía mà giấc mơ này mang tới là 22- 67

– Nằm mơ thấy mình được nhận tiền lì xì vào ngày tết là điềm báo chuyện làm ăn, kinh doanh của sẽ tiến triển rất tốt. Bạn sẽ không phải lo nghĩ về vấn đề tiền bạc nữa, hay đánh con số 99 – 68

Nằm mơ về tết nên đánh con số nào

– Nằm mơ đang gói bánh chưng tết là điềm báo mọi sự thuận lợi và suôn sẻ sẽ đến với bạn trong thời gian tới thì bạn nên đánh con số 45 – 09

– Ngủ mơ thấy pháo hoa đêm giao thừa cho thấy rằng bạn đang hoặc sắp gặp phải sự phiền muội nào đó thì tốt nhất nên đánh con số 56 – 65

– Nếu bạn mơ thấy mình đang là mâm cỗ cho ngày tết thì nên đánh ngay con số 71 – 17

– Mơ thấy mình được đi chợ tết mua đồ đông đúc chật chội người đi đi về về thì quất ngay số may mắn 82 – 16

Đối với 2 ngày tết nên đánh con nào

Mùng 1 tết nên đánh con gì

Đối với ngày đầu tiên của năm mới bạn cần phải ra một con số đề có thể tạo nên may mắn cho cả năm tới. Vậy mùng 1 tết đánh con nào?

– Mùng 1 nếu trời âm u đánh ngay con số 02 – 61

– Nếu mùng 1 mà bạn được ăn thịt thì đó chính là điềm báo no đủ ấm no quanh năm, do đó hãy thử đánh con số 20 – 89

– Trời lại đổ mưa xuân vào ngày mùng 1 thì nên đánh con số 57 – 92

– Nếu mùng 1 trời hửng nắng đẹp thì đánh ngay con số 40 – 97

Nổ lô ngày tết có số nào đẹp

– Mùng 1 được cho tiền thì đánh ngay con số 50 – 63

– Mùng 1 tết mà nhặt được tiền thì đánh con 35 – 75

– Còn ngay ngày mùng 1 tết đã bị ngã xe thì quất ngay con 78 – 99

– Nếu bạn chẳng may làm rơi vỡ đồ thì có ngay con số 38 – 81

– Xui xẻo khi ngay ngày mùng 1 tết mà bị đòi nợ thì anh em nên đánh con số 13 – 65

– Ngày đầu năm mà bị chảy máu thì còn con gì khác ngoài số 09 – 41

– Mùng 1 mà gặp xác chết các con vật thì đánh ngay con số 36 – 83

Mùng 2 tết đánh con gì

Nếu mùng 1 chưa may mắn nổ xố thì bạn hãy hy vọng vào ngày mùng 2, vì đây vẫn được coi là ngày may mắn.

– Mùng 2 tết nếu trời âm u đánh ngay con số 29 – 73

– Trời lại đổ mưa vào ngày mùng 2 thì nên đánh con số 68 – 92

– Nếu mùng 1 trời hửng nắng đẹp thì đánh ngay con số 72 – 96

– Mùng 2 tết gặp động vật chết, sinh dữ tử lành đánh ngay con số 13 – 82

– Mới mùng 2 tết đã bị đánh thì liệu 1 năm có xui xẻo luôn không, cần ran gay một con lô để kéo lại vận may thôi nào, anh em đánh con số 22 – 67

– Một ngày đầu năm mà được ăn uống mâm cao cỗ đầy thì chẳng ngại chi cho một năm đầy đủ no ấm, quất ngay con số 35 – 94

– Nếu mùng 2 làm rơi vỡ đồ thì đừng lo vì đây là điềm lành nhé, vậy nên hãy cá cược lô đề với con số 07 – 30

– Mùng 2 tết mà bạn nhặt được tiền thì chẳng khác nào đã nhặt được may mắn cả, vậy sao không thử đánh con số 58- 89

Kết luận

Những thông tin trên mà chúng tôi mang tới với chủ đề tết đánh con gì mong rằng anh em đã chọn cho mình được một đầu số may mắn. Cùng tham gia cá cược lô đề ngay để ngày tết trở nên ý nghĩa hơn với một giải nổ lô lớn.