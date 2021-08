Không chỉ ngày mùng 1 được mọi người luôn dành sự tâm linh mà ngay cả ngày rằm 15 cũng được những ai mê tín tin tưởng rất nhiều. Vậy rằm anh em đam mê cá cược đã chọn được con số nào cho mình hay chưa. Nếu chưa thì bài viết dưới đây sẽ giải đáp cho anh em rằm đánh con gì trúng lớn.

Ngày rằm linh thiêng như thế nào

Vốn dĩ, ngày rằm còn được mọi người biết tới là ngày giữa tháng hay ngày 15 của tháng. Do đó đây là một ngày mà được tất cả mọi người dù là đam me cá cược hay không cũng đều rất coi trọng. Vào ngày này mặt trăng sẽ lên sáng nhất và tròn nhất, nên một số gia đình sẽ sắm sửa mâm lễ để cầu bình an hoặc đi chùa cầu may.

Ý nghĩa ngày rằm

Đối với mê cá cược thì luôn coi đây như một ngày hoàng đạo mà ra số lô đề. Với những ngày quan trọng như vậy bất cứ anh em nào cũng có cho mình một quy luật các con số nhất định. Đây là những con số có tỷ lệ chính xác cao và xuất hiện rất nhiều vào ngày rằm mỗi tháng. Đối với nhiều người vào ngày rằm họ còn chuẩn bị cả mâm cúng để cầu thần linh gia tiên phù hộ độ trì, đặc biệt là vào ngày rằm đầu năm tức ngày tết nguyên tiêu.

Căn cứ ngày rằm đánh con gì?

Ngày rằm gặp người yêu đánh con gì?

Việc gặp người yêu dĩ nhiên cũng là một sự kiện mà nếu nó xảy ra trong ngày rằm thì anh em cũng cần chú ý. Dành cho những bạn độc thân hay yêu xa lâu ngày chưa gặp nhau như sau:

– Vào ngày rằm, nếu như bạn còn đang độc thân mà được người mình yêu tỏ tình thì nên đánh số 74 – 47

– Vào ngày rằm, nếu bạn và người yêu đang yêu xa mà gặp được nhau thfi nên quất ngay con số 65 – 95

– Vào ngày rằm nếu bạn tình cờ gặp lại người yêu cũ thì nên đánh số 38 – 69

– Còn nếu như vào ngày rằm bạn quay lại với người yêu cũ thì nên đánh số 19 – 55

Bị đòi nợ vào ngày rằm đánh con gì

Ngày rằm nên đánh con gì

– Nếu người đòi nợ bạn mà là người quen biết thì thường trùng với lô rơi là 35 – 39

– Hay ngày rằm mà lại còn bị người yêu cũ đòi nợ thường trùng với lô rơi là 13 – 50

– Nếu như người đòi nợ bạn lại là người thân quen trong gia đình nợ thì rất hay thường trùng với lô rơi là 74 – 84

– Đối với những anh em vay nợ bên ngân hàng hay các tổ chức cho vay tín dụng mà bị đòi nợ vào ngày rằm thường trùng với lô rơi là 91 – 61

– Hoặc trong trường hợp bị người đi đòi nợ thuê đòi nợ vào ngày rằm thường trùng với lô rơi là 83 – 64

Rằm mà gặp chuột chết đánh con gì xả xui

Chuột vốn là loại động vật có hại cho mùa màng, nếu bạn không may gặp chúng đã chết thì nên đánh con gì hợp lý đây.

– Nếu ngày rằm gặp xác chết chuột ở giữa đường mà chúng chết do bị xe cán qua thì lô hay rơi vào con số 10 – 19

– Ngày rằm gặp xác chết chuột do bị người khác giăng bẫy chuột thì lô hay rơi là 14 – 18

– Ngày rằm gặp xác chết chuột do bị mèo bắt được thì chọn đánh ngay con lô rơi là 13 – 33

– Còn nếu như trong ngày rằm gặp xác chết chuột do chó bắt được thì lô hay rơi là 71 – 77

– Còn nếu như bạn bắt gặp vào ngày rằm cả ổ chuột chết do bị trúng thuốc thì hãy quất ngay con lô hay rơi là 98 – 00

Ngày rằm mà nhặt được vàng

Nhặt được vào mà còn vào ngày rằm thì đúng là thời vận của bạn đã tới rồi đây, hãy nhân lên sự may mắn ấy với một con số nếu như:

số nổ lô ngày 15 là gì

– Nếu nhặt được vàng nguyên miếng vào ngày này ở bất kỳ chỗ nào thì anh em đừng ngại mà quất luôn con số 99 – 44

– Còn khi nhặt được vàng trang mà bằng các loại trang sức như nhẫn, kiềng, lắc tay vào ngày rằm thì nên đánh con 45 – 47

– Hay khi anh em lại nhặt được vàng ở ngã ba đường vào ngày rằm thì nên nổ luôn con số 98 – 92

– Và nếu nhặt được vàng trong đống phế liệu sắt vụn cũ nát đã lâu không động tới vào ngày rằm thì nên đánh con 87 – 36

Gặp người thân vào hôm rằm đánh con gì

Việc gặp gỡ lại người thân vào hôm rằm khi mà mọi người luôn sắm sửa lễ lạc cũng không phải lạ lẫm gì, vậy nếu bạn muốn ra một số thì sao.

– Khi gặp lại được người thân đi làm ăn xa lâu ngày, đi học ở xa gặp lại nhau thì hãy chọn đánh ngay con 86 – 97

– Còn nếu người đo đi nước ngoài và trở về mà hai người gặp lại nhau vào ngày rằm thì có ngay số 04 – 58

– Người thân là bạn bè từ thuở thanh mai trúc mã gặp lại nhau vào ngày rằm thì lô dễ rơi con 17 – 34

– Hay khi gặp lại người thân nhưng giữa các bạn không có tình cảm tốt đẹp với đối phương, nhưng gặp lại nhau vào ngày rằm thì có ngay con 07 – 29

Kết luận

Trên đây là bài viết rằm đánh con gì mà Kubet66 mang tới cho anh em tham khảo và chọn ra con số may mắn nhất. Hãy đặt cược ngay vào một con số hoàng đạo để nổ lô ngay thôi nào.