Mùng 1 nên đánh con gì cho may mắn cả tháng? Những con số nào sẽ hợp phong thủy cho ngày đầu tiên của thắng đây. Nếu anh em muốn tìm một con số thật đẹp để đặt cược thì không thể nào bỏ qua bài viết của chúng tôi. Hãy cùng tới với bài viết mùng 1 đánh con gì của Kubet66 ngay sau đây.

Mùng 1 đầu tháng có gì đặc biệt?

Ngày mùng 1 là ngày đầu tiên của tháng nên anh em làm gì cũng muốn thuận lợi trăm bề đúng với câu đầu xuôi đuôi lọt. Do đó những kiều kiêng kỵ trong ngày đầu tháng sẽ được anh em hạn chế làm và thường làm những điều tốt để lấy may như đi chùa, ăn chay, làm công quả. Tuy chơi lô đề không phải việc nên tránh vào ngày đầu tháng nhưng anh em cũng cần cẩn trọng vì nó ảnh hưởng tới kinh tế ngày đầu thắng. Nếu đầu tháng mà nổ được một con số thì cả tháng may mắn là chuyện thường tình.

Mùng 1 đầu tháng may mắn

Những lời xin số mà anh em đam mê cá cược hay sử dụng như sau: Nếu mùng 1 anh em đến chùa chiền, xin thần tài thổ địa, đền thờ thánh mẫu, hay đền thờ Quan Công nếu không biết khấn đúng văn như trong sách thì anh em có thể chuẩn bị văn tự đọc và sau đó xin xăm quẻ số hữu duyên.

Mùng 1 đầu tháng nên đánh con gì theo các miền

Mùng 1 đầu tháng nên đánh con gì ở miền Bắc

Như chúng ta đều biết XSMB được các anh em tham gia đông đảo và nhộn nhịp nhất 3 miền vì nó có tới 27 giải lô. Đây là nơi tập hợp các game thủ lão làng trong việc soi cầu ra số để đặt cược. Do đó mùng 1 nên đặt như sau:

– Mùng 1 bạch thủ lô hay về con số 03 – 16 – 79

– Nếu cược song thủ thì có các cặp số 68 – 81 và 65 – 74

– Nếu đánh lô kép thì không thể bỏ lỡ con số 33

– Nếu chọn 1 con số cho lô 3 càng thì có con 752

Mùng 1 đầu tháng nên đánh con gì ở miền Trung

XSMT chịu ảnh hưởng của 2 miền Nam Bắc nên có sự phân hóa rõ rệt, tại đây cũng có tới 18 giải lô nên cũng được anh em săn đón rất nhiều.

XSMT mùng 1 đánh con gì

– Mùng 1 bạch số lô theo giải đặc biệt thì có ngay con 18

– Nếu cược lô theo giải 8 thì anh em quất ngay con số 00

– Nếu anh em muốn chọn cược đề VIP thì có thể ôm các số 32 – 70 – 43

Mùng 1 đầu tháng nên đánh con gì ở miền Nam

Đối với XSMN có sự phân hóa thành nhiều đài quay thưởng, có đài 1 tuần quay tới 2 lần nên những con số sau có thể dùng chung cho XSMN.

– Mùng 1 bạch số lô theo giải đặc biệt thì có ngay con 97

– Nếu cược lô theo giải 7 thì anh em quất ngay con số 61

– Nếu chọn cược đề VIP thì có thể ôm lô các số 90 – 62 – 01

Phương pháp soi lô ngày mùng 1 chính xác nhất

Sau đây chúng tôi sẽ giới thiệu cho anh em thêm những cách thức soi số đẹp để đánh cho ngày mùng 1 như sau:

Nếu mùng 1 được cho tiền

– Nếu là người yêu cho tiền thì đánh 87 – 78

– Nếu người cho là bố mẹ thì có ngay số 79 – 97

– Còn là đồng nghiệp cùng công ty thì đánh 23 – 32

– Nếu được ông bà cho thì đánh ngay con số 62 – 26

Thời tiết ngày mùng 1

Đánh con gì dựa vào thời tiết ngày mùng 1

– Nếu ngày mùng 1 trời âm u nhưng có chút nắng đánh 55 – 98

– Nếu trời có mưa rào đánh con 02 – 67 – 87

– Nếu trời có mưa đá đánh con số 00 – 89 – 63

– Trời có mưa và sấm sét kèm theo thì quất ngay con 11 – 20 – 44

– Nếu trời đang nắng thì đổ mưa đánh con 00 – 01

– Còn khi trời mà có nắng nóng thì có ngay con số 23 – 43

– Nếu trời nắng nhẹ, khá dễ chịu thì đánh con số 48

– Trời âm u và mưa lớn thì đánh con 12 – 64

Thần tài ngày mùng 1

– Nếu mùng 1 mà anh em đi chùa chiền, đền miếu thì có con số 01 – 18

– Nếu chỉ đi ngang qua vườn hoa trong khuôn viên chùa có số 80 – 33

– Nếu đi lạc vào chùa đánh con 27 – 43

– Nhìn thấy bạn bè vào lễ chùa đánh con 08 – 27 – 76 – 47

– Đi chùa mà thấy các chú tiểu quét dọn đánh con 43 – 63

– Nếu nằm mơ thấy đi chùa cùng dòng người đông đúc đánh con 41 – 75 – 86

Dùng 3 số liên tiếp trùng đầu

Để thực hiện theo cách này anh em cần theo dõi lịch sử giải, nếu thấy có bất kỳ giải nào mà có 3 con số liên tiếp theo thứ tự và có đầu số như nhau thì trong 3 ngày tới chúng sẽ không về nữa. Anh em nên chọn 2 con số trong đó để ôm lô đánh ngày mùng 1.

Kết luận

Trên đây là bài viết mà nhà cái Kubet đang mang tới cho anh em tham khảo về chủ đề mùng 1 đánh con gì. Nếu còn thắc mắc hãy truy cập ngay vào trang web của chúng tôi để được giúp đỡ. Hy vọng qua bài viết này anh em đã có những cụm số đẹp như mơ cho ngày mùng 1.