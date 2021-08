Bộ lô đề 12 con giáp là một trong những bộ lô đề được nhiều người đánh giá rất cao về tỷ lệ chính xác và sự thú vị mà nó mang tới. Vậy tại sao bộ lô đề này lại được các chuyên gia đánh giá cao như vậy? Hãy cùng chúng tôi theo dõi chi tiết về bộ lô đề đặc biệt này qua bài hát dưới đây.

Tổng quan về bộ lô đề 12 con giáp

Cũng như cái tên của bộ đề này đã nói lên tất cả, đây là bộ đề được nghiên cứu và phát triển dựa trên 12 con giáp. Số đề 12 con giáp hay can chi bao gồm 10 thiên can và 12 địa chi, nếu ghép lần lượt 1 căn tương ứng với 1 chi sẽ được 1 bộ can chi. Như vậy, Tổ hợp này sẽ được lặp lại nếu như đủ 60 vòng

Bộ lô đề 12 con giáp

– 10 can chi bao gồm: Giáp – Ất – Bính – Đinh – Mậu – Kỷ – Canh – Tân – Nhâm – Quý

– 12 địa chi tương ứng 12 con giáp gồm có: Tý – Sửu – Dần – Mão – Thìn – Tỵ – Ngọ – Mùi – Thân – Dậu – Tuất – Hợi

Ý nghĩa bảng số đề 12 con giáp

12 con giáp có chu kỳ quay là 60 lần/vòng, cứ sau 60 vòng chúng sẽ lặp lại. Từ khi sinh ra, mỗi người đều mang ngày giờ sinh của riêng mình không ai giống ai, vậy nên mỗi người cũng sẽ có 1 bộ số riêng

Những số này lại có một quy luật nhỏ, đó là mỗi số cách nhau 12 đơn vị, nghĩa là mỗi ngày sẽ có 8 con số tương ứng được ra. Vì vậy anh em có thể chơi theo những con số đó dựa vào đặc trưng của từng ngày để dùng các con số đề ngày đó để chơi

Vì tử vi mỗi người không ai giống ai và các ngày sẽ khác nhau nên mỗi người sẽ có 1 cách chọn riêng. Nhưng cần phải để tâm đến chu kỳ để tính vòng lặp này sẽ xảy ra khi nào.

Bộ đề 12 con giáp bao gồm những số nào?

Nói tới 12 con giáp sẽ tương ứng với những con số nào có lẽ nhiều anh em còn chưa biết rõ. Bởi đây gần như là một bộ bài cổ xưa, những người chuyên nghiên cứu về nó mới có thể nắm chắc. Nên anh em hãy lưu lại bộ đề này khi cần dùng nhé.

Bộ đề 12 con giáp có những số nào

– Bộ đề tuổi Tý gồm 9 số đề: 00 – 12 – 72 – 24 – 48 – 84 – 36 – 60 – 96

– Bộ đề tuổi Sửu gồm 9 số đề: 01 – 13 – 73 – 25 – 85 – 37 – 97 – 49 – 61

– Bộ đề tuổi Dần gồm 9 số đề: 02 – 26 – 62 – 86 – 14 – 38 – 98 – 50 – 74

– Bộ đề tuổi Mão gồm 9 số đề: 03 – 39 – 99 – 63 – 15 – 51 – 27 – 75 – 87

– Bộ tuổi Thìn gồm 8 số đề là: 04 – 40 – 16 – 64 – 28 – 52 – 76 – 88

– Bộ tuổi Tỵ gồm 8 số đề là: 05 – 17 – 77 – 29 – 89 – 41 – 53 – 65

– Bộ tuổi Ngọ gồm 8 số đề là: 06 – 66 – 18 – 78 – 30 – 54 – 42 – 90

– Bộ tuổi Mùi gồm 8 số đề là: 19 – 31 – 91 – 67 – 79 – 07 – 43 – 55

– Bộ tuổi Thân gồm 8 số đề là: 08 – 80 – 32 – 20 – 92 – 44 – 56 – 68

– Bộ tuổi Dậu gồm 8 số đề là: 09 – 21 – 81 – 33 – 93 – 45 – 57 – 69

– Bộ tuổi Tuất gồm 8 số đề là: 94 – 34 – 46 – 58 – 82 – 70 – 10 – 22

– Bộ tuổi Hợi gồm 8 số đề là: 11 – 71 – 23 – 35 – 83 – 47 – 59 – 95

Cách chơi bộ lô đề 12 con giáp

Đối với bộ đề này anh em muốn áp dụng thì cần làm như thế nào có thể sử dụng một cách tối đa hiệu quả mà bộ đề này mang lại.

– Anh em có thể kiểm tra những lô của 12 ngày trước đó cầu về đẹp, xem xét các điều kiện để đánh cho lô đề miền Bắc vì bộ lô đề này gồm 12 con giáp và quy luật sẽ lặp lại

– 1 tháng sẽ có ngày trùng với con giáp của tháng trước đó xuất hiện, vì chu kỳ can chi là 60 ngày, do đó bạn có thể lặp lại một số bộ lô của tháng đó để đánh cho ngày hiện tại

– Hoặc anh em có thể đánh trực tiếp theo dàn lô đề 12 con giáp như trên

– Anh em am có thể dùng theo con giáp của những ngày hợp nhau, ví dụ như ngày Sửu dùng số ngày Dậu và ngược lại

– Ngoài ra, anh em còn có thể đánh theo cách dùng những con giáp xung khắc nhau, vì dụ như con giáp Tý và Mão

Cách chơi lô đề 12 con giáp

Tại sao nên sử dụng bộ đề 12 con giáp?

Đánh đề theo bộ lô đề 12 con giáp là 1 cách chơi có tỷ lệ thắng cược cao và được dùng phổ biến trong giới chơi lô đề nói chung. Nếu như nghin cứu qua và nắm được cách tính toán thì anh em có thể chọn ra con số tương ứng theo con giáp để đánh là điều đơn giản

Đây là một cách chơi dành cho những anh em ao thường xuyên bắt trượt số lô đề, không biết cách soi cầu lô đề ở những phương pháp khác hay chỉ đơn giản là muốn chọn số theo những mốc thời gian ý nghĩa của mình.

Kết luận

Trên đây là bài viết về lô đề 12 con giáp mà chúng tôi đã tìm hiểu và cung cấp cho mọi người những thông tin cơ bản để có thể áp dụng ngay bộ đề này. Với khả năng ra số chính xác và tỷ lệ thắng cao thì đây bộ đề đáng thử